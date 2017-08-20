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Şehrin Ateşi Odunpazarı'nda yandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:34
Şehrin Ateşi Odunpazarı'nda yandı
Şehrin Ateşi Odunpazarı'nda yandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından, 'Şehrin Ateşi' sloganı ile düzenlenen 3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı.
2'si yabancı 14'ü yerli olmak üzere toplam 16 sanatçının katıldığı 3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'na yerli halk ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçılar çalışmalarına devam ederken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalıştayın son gününde de sanatçıları yalnız bırakmadı. Vatandaşların yoğun ilgisi çalıştayın son gününde de devam etti. Stantlarda gerçekleştirilen çalışmaları merakla takip eden vatandaşlar, seramik eşyaların ve Sorkun Çömleklerinin satıldığı stantlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Çalıştayın yapıldığı alana gelenlere sanatçılar tarafından seramik gösterisi yapıldı. Sorkun'dan gelen çömlekçiler çalıştay boyunca yaptıkları çömlekleri yaktıkları ateşte pişirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çalıştayın gerçekleştirildiği Hicri Sezen Meydanı'nı gezdi. Açılan stantları tek tek ziyaret eden Başkan Kurt, çalışmaları yakından izledi. Sanatçılarla sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi. Sorkun Çömlekçileri ile sohbet eden Başkan Kurt, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çömleklerin pişirilmesini izleyen Başkan Kurt, çocukların çalışmaları ile yakından ilgilendi.
3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda en çok çocuklar keyif aldı. Çocuklar, çalıştay boyunca sanatçıları yalnız bırakmadı. Çalıştayın yapıldığı alanı gezen çocuklara, sanatçılar seramik gösterisi yaptı. Seramik hamuru ile tanışan minikler; seramik hamuruna şekil vererek hayal güçlerini seramik hamuruyla birleştirdi. Sanatçıların 3'üncü Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı boyunca yaptıkları eserler, 20 Ağustos'ta saat 18.00'de Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak.
(ÇAĞ-AS-Y)

20.08.2017 14:37:50 TSI
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