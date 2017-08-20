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Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde ova yolları düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla üreticilerin tarlalarına rahatlıkla ulaşmaları hedefleniyor.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyenin ova yollarında yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Çerçi'ye, AK Parti Yunusemre İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun da eşlik etti. Üreticilere yönelik projeler ürettiklerini aktaran Başkan Çerçi, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi, "Belediye ekiplerimiz Üçpınar, Muradiye, Pelitalan, Yağcılar, Karaveliler, Küçükbelen, Karaveliler, Gökçeler, Müslih, Örencik, Karakılınçlı, Demirci, Davutlar, Süngüllü, Sakallı, Dağyenice, Dazyurt, İlyasçılar, Akçaköy, Osmancalı, Kozaklar ve Yağcılar mahallelerinde ova yollarını stabilize ediyor. Çalışmalarla üreticilerimizin tarlalarına rahat bir şekilde ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu mahallelerimizde ve yarım kalan yerlerimizde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yunusemre Belediyesi olarak her daim üreticilerimizin yanında olacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek" dedi.

(ÖND-Y)



20.08.2017 14:48:44 TSI

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