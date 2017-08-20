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Açmak: "Modifiye bir suç değil"

- Modifiyeli araçlar göz kamaştırdı



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun'da modifiye tutkunları bir araya geldi.

Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda düzenlenen modifiyeli araç buluşmasında bir araya gelen modifiye severler, kendi zevklerine göre dizayn ettikleri araçlarını beğeniye sundu. Öğle saatlerinde başlayan etkinliğe sıcak havaya rağmen vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Bazı vatandaşlar modifiyeli araçlar ile fotoğraf çekinirken bazıları ise araçlara takılan parçalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliği oluşturan Yağız Ali Açmak, "2005 yılından bu yana Samsun'da modifiyeli araçlara yönelik bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Modifiye severler ile buluşmalar düzenleyerek bir araya geliyoruz. Araçlarımız hakkında birbirimizden bilgi alıyoruz. Aslında güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Özellikle vatandaşlar bu buluşmalara yoğun ilgi gösteriyor. Buralara gelip araçlarımızı inceleyerek fotoğraf çekiniyorlar. Bu bizleri mutlu ediyor. Bugün de Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile bütün modifiye sevlerleri bir araya topladık. Samsun başta olmak üzere çevre illerde dahil toplamda 180 aracımız bugün bu alanda. Buradaki araçların hepsi hem görüntü hem de performans olarak dizayn edilmiş ve özenle seçilmiş araçlardır" dedi.



"Modifiye suç değildir"

Son zamanlarda trafik polislerince yüklü miktarda ceza yediklerini dile getiren Açmak, "Modifiye aslında bir suç değildir. Bu bir yaşam biçimidir. Neden suçlu gözüyle bize bakılıyor hala anlamış değilim. Bizim kimseye zararımız yok. Araçlarımızla ilgilenmek hoşumuza gidiyor sadece. Sürekli ceza kesilmesine rağmen biz bu zevkten vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

(ŞB-SLH)



20.08.2017 14:53:01 TSI

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