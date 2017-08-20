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Osmangazililer destanın yazıldığı toprakları gezdi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, her yıl düzenlemiş olduğu kültür turları kapsamında, 43 mahalleden 5 bin 750 kişiyi Çanakkale götürerek, istiklal destanının yazıldığı toprakları gezdirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin seyahat etme imkanı olmayan vatandaşların ülkenin tarihi ve kültürel yerlerini görmelerini sağlamak amacıyla Çanakkale, Konya ve Edirne şehirlerine düzenlediği kültür turlarının Çanakkale bölümü sona erdi. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği kültür gezileri kapsamında 43 mahalleden toplam 5 bin 750 kişi Çanakkale'ye gitti. Uzman rehberler eşliğinde Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi ve 57´inci Alay ve Conkbayırı gibi istiklal destanının yazıldığı toprakları gezen vatandaşlar, bir ulusun küllerinden yeniden doğduğu yerleri görme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kültür turlarına gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kendimizi bilmemiz, tarihimizi bilmemiz çok önemli. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kültür turlarımızla, vatandaşlarımıza ülkemizin tarihi ve kültürel açıdan öne çıkan şehirlerini gezip görmelerini tanımalarını sağlıyoruz. Kültür turlarımızın Çanakkale kısmı sona erdi. Seyahat etme imkanı olmayan 5 bin 750 vatandaşımız Çanakkale'ye götürdük. Vatandaşlarımız, dünyanın kaderinin değiştiği, bir devrin kapanıp bir devrin başladığı Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu. Şimdi sırada Konya ve Edirne gezilerimiz var" dedi.

(MA)



20.08.2017 14:56:52 TSI

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