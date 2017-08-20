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Şamil Tayyar, kültür merkezinin erken bitirilmesi sözünü aldı

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:03
Şamil Tayyar, kültür merkezinin erken bitirilmesi sözünü aldı
Şamil Tayyar, kültür merkezinin erken bitirilmesi sözünü aldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden Çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatını inceleyen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, iş teslim tarihinden önce merkezin bitirilmesi için firma yetkililerinden söz aldı.
Ak parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesinde bin 840 metrekare alanda yapılan Nurdağı Çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatını inceledi. Şehitkamil belediyesi tarafından yapılan inşaatı inceleyen Milletvekili Tayyar'a inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı. Şehitkamil belediyesi tarafından yaptırılan Merkezin 2 milyon 750 bin TL mal olacağı ve 10 Şubat 2018 tarihinde tamamlanacağı söylenmesi üzerine Tayyar, merkezin daha erken teslim edilmesini istedi.
Tayyar'ın bu talebi üzerine firma yetkilileri Merkez'in 2017 yılının Kasım ayına yetiştirme sözü sözü verdi.
(AKG-SD-Y)

20.08.2017 15:06:30 TSI
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