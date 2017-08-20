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Şanlıurfa'nın en büyük yeşil alanında çalışmaları devam ediyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan projesi olan GAP Vadisi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hızla ilerliyor. Toplam 6 etaptan oluşan ve kent ormanı ile birleştirilecek olan GAP Vadisi, bir milyon 865 bin metrekarelik alanı ile tüm Şanlıurfalıların buluşma adresi olma yolunda ilerliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla kurak iklim kuşağı olarak bilinen Şanlıurfa, artık yeşil alanları ile anılacak. Karaköprü ile Haliliye bölgelerini kapsayan ve 6 etaptan oluşan GAP Vadisi Projesi tüm hızıyla ilerliyor. Daha ilk etabı tamamlanan tesislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken 4. etabın projesi de hazırlanmaya başlandı. Kent ormanıyla birleştirilecek GAP Vadisi 3. etaptaki fiziki çalışmalar ise devam ediyor. 43 bin metrekarelik alana sahip 3. etabın tünel parkındaki çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisi ile sürüyor. İçerisinde her türlü sosyal donatının bulunacağı GAP Vadisiyle Şanlıurfa'nın, yeşil alanda yeni bir döneme girmesi hedefleniyor.

Atıl durumdaki alanlar yeşille buluşuyor

Büyükşehir Belediyesinin planlaması ile yeşil alana dönüşen atıl alanların Şanlıurfa için can damarı olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin tamamlanmasıyla şehir halkının ailece gidebilecekleri tesislerin oluşacağını söyledi. Şanlıurfa'nın geleceğini esas alan projeler gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Şanlıurfamız kurak bir iklim kuşağında ve istiyoruz ki Şanlıurfa'daki halkımızın tamamı ailesiyle birlikte bu yeşil alanlardan faydalansın. İçerisinde sosyal alanların olduğu, yüzme havuzu ve dinlenme alanlarının olduğu, restoran ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu ve çocukların oyun oynadığı, amfilerde kültürel ve sanatsal etkinlikleri rahatlıkla izleyebileceği bu alanları, 2018'e yetiştirmenin uğraşı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



20.08.2017 15:08:53 TSI

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