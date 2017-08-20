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Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde Sivasspor'u 4-1'le geçti

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:15
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde Sivasspor'u 4-1'le geçti
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde Sivasspor'u 4-1'le geçti

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - U21 Ligi'nde deplasmanda Sivasspor'un konuğu olan Yeni Malatyaspor, rakibini 4-1 mağlup etti.
Yeni Malatyaspor U21 takımı ligin 2. haftasında Sivasspor ile 4 Eylül Stadı yanındaki sahada karşılaştı. Cezalı olan Talha Cellat'ın forma giymediği maçta sarı kırmızılı takım rakibine gol yağdırdı. Furkan Yiğit'in (2), Ferhat ve Furkan Pekşen'in golleriyle 4 - 1'lik farklı bir galibiyete ulaşan Malatya temsilcisi maça oldukça hızlı başladı. İlk yarıyı 1 - 0 önde kapatan Yeni Malatyaspor U21 takımı ikinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettirerek, etkili oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi.
"Daha iyi bir takım olacağız"
Ligde 4 puana ulaşan Yeni Malatyaspor'da alt yapı sorumlusu Murat Uçkun, "Sahamızdaki Osmanlı beraberliğinden sonra, Sivas'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyorduk. Maça oldukça iyi başladık. Tabi zeminin biraz uzun ve bozuk olması oyun planımızı etkilese de erken bir golle tüm gidişatı lehimize çevirdik. Sıcak havaya rağmen tüm oyuncularımız elinden geleni yaptı. Biraz bazı gençlerimizde anlayış olarak eksikliklerimiz var bunları da giderip, daha iyi bir takım olacağız. Sivas'ta maça kadar gelip bizleri yalnız bırakmayan Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
(MT-SD-Y)

20.08.2017 15:18:35 TSI
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