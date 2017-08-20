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Bakan Gül, Mavikent 5. etap konutlarının temelini attı



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan Mavikent 5. Etap konutlarının temeli Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla atıldı.

Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için yaptırılan ve daha önceki 4 etaptan binlerce ailenin yararlandığı Mavikent Konutları'nın 5'inci etabının temel atma törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tören Kuran-ı Kerim tilaveti, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi Mavikent Konutları 5. Etap Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1245 konutun temelini atılacağını söyledi. Yeni binalarda 1245 ailenin huzur içerisinde yaşayacağını ifade eden Bakan Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bu projeden dolayı teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin belediyecilik ve hizmet anlayışını zirveye taşıdığını kaydederek, "AK Parti Belediyecilik anlamında millete hizmet etme anlayışını zirveye taşıdı. Bugün de bunun bir örneğini hep beraber yaşıyoruz. Hükümetimiz Türkiye'yi 15 yılda 3 kez büyüttü. Taş üstüne taş koyarak bu siyasi anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağız. Elbette ülkemizin bu ilerleyişini durdurmak ve önüne engel koymak isteyenler var. Önce gezi olayları sonra Kobani ve en son da 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. Ama milletimizin birlik ve beraberliği ile hepsinin üstesinden geldik" dedi.

Türkiye'de destan yazıyoruz

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Türkiye'de Ak Parti Belediyeleri'nin çığır açtığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun AK Belediyecilik hakikaten Türkiye'de destan yazıyor. Avrupa kentleri ile yarışıyor. Bunun da en önemli ve en başarılı örneklerini Gaziantep'imizde görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şahinbey ve Şehitkamil Belediye Başkanlarımız Allah'a şükürler olsun bizim yüz akımız, gurur kaynağımız. Her gittiğimiz yerde göğsümüzü gererek belediye başkanlarımızı Türkiye'ye örnek gösteriyoruz. Ben sizlerin huzurunda onlara şükranlarımı sunuyorum. Değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu kardeşimiz burada bir şehir kurmuş. Yaptığı binlerce konutla yeni bir yaşam alanı oluşturmuş. Kendisini kutluyorum yanı başında Sanayi Sitesinin, yine yanı başında gururla yaptığımız şehir hastanesinin olacağı bir cazibe merkezini burada kuruyoruz. Rabbime hamdolsun böyle değerli bir kadronun mensubuyum başta lideri Recep Tayyip Erdoğan ve destan yazan kadrolarıyla beraber burada olmak bu şehrin vekaletini emanetini yürütmek benim için çok büyük bir onur çok büyük bir şeref bu vesileyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kardeşimi tekrar kutluyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, nüfusu hızla artan Şahinbey'de herkesin ev sahibi ola bilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Ben göreve başladığımdan bu yana yaklaşık 8 yıl içerisinde 682.000 olan nüfusumuz, kendi vatandaşımız 200 bin, 300.bin de Suriyeli olmak üzere 500.bin kişi artış sağladı. Bu çok ciddi bir rakam 8 yıl içerisinde 500.bin kişinin artması Türkiye'de belki de 8 şehir anlamına geliyor. Ama Gaziantep Ensar şehir olduğu için herkese kucak açtı. Bir taraftan eski çarpık yapılaşma alanını düzeltmek, bir taraftan da planlı programlı şehirleşmeyi sağlamak elbette bizim görevimizdir. AK belediyecilik bunu gerektiriyordu. Sadece çarpık yapılaşmanın düzeltilmesi için Şahinbey Belediyesi olarak yaptığımız kamulaştırma bedeli 510 milyon 880 bin 965 TL'dir. Bu çok ciddi bir rakam ve kamulaştırılması yapılarak yıkılan konut sayısı 6 bin 920'dir. Vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden itibaren, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olması için konut yapmaya başladık. İlk yaptığımız konut Serin Evler de bulunan 300 Evler Konutlarıydı. Dar gelirli vatandaşlarımızı aylık 200-250 TL taksitle ev sahibi yaptık. O dönem 300 konut için 3 bin 250 başvuru aldık. Baktık ki bu konuda çok ciddi bir talep var. Mavikent'te 1 ve 2. Etap'a başladık. Bin konut için bu defa 10 bin kişi müracaat etti. Ardından 3. Etap için çalışmalara başladık. 3. Etap içinde 15 bin kişi başvuruda bulundu. O konutlarımızı da tamamladıktan sonra, 4.'üncü etap için 30 bin 721 vatandaşımız bize başvuru yaptı. Birinci ikinci üçüncü etapta oturan vatandaşlarımız aylık 400 TL taksitle 10 yıla yayılan taksitlerle ev sahibi oluyorlar. 4 ve 5'inci etap konutlarımızı diğer konutlarımızda biraz daha geniş bir şekilde inşa ettik. 4. Etaptan ev sahibi olan vatandaşlarımız şu anda 533 TL taksit ödeyerek 10 yıl da kendi konutlarının sahibi olacaklar. Amacımız konut sahibi olmak isteyen herkesi konut sahibi yapmak. Temelini attığımız 5.etap 1 bin 245 konutumuzu yaklaşık bir yıl bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda bayramlı da 3 bin konutluk sosyal konut için projemiz hazır. Bakanlıktan imzadan çıktığı gün çalışmalara ve 3 bin konutunda hemen inşasına başlayacağız. Böylelikle Doğu'dan, Batı'dan ve Güney'den Bölgemizi ve Gaziantep'imizi hızla geliştirerek, planlı yapılandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mavikent 5. Etap Konutlarının temeli atıldı.

(LO-SD-Y)



20.08.2017 15:50:42 TSI

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