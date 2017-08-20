ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arslanboğa güven tazeledi

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:13
Arslanboğa güven tazeledi
Arslanboğa güven tazeledi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Bölge Şubesi, 2'nci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut başkan Ruhi Arslanboğa, Olağan Genel Kurulda yenide başkan oldu.
Genel Kurul öncesi bir konuşma yapan SAVDES-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin İlgin, "Sendika olarak 15 Temmuz döneminden önceki yapmış olduğumuz çalışmaları tekrar canlandırarak, yeniden dizayn ederek, yeni yapılanmaya göre Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile yeniden temaslarımız başladı. Özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yeni yapılanmaya uygun olarak çalışmalarımız başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa ise, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan devlet memurlarının kurmuş olduğu Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası'nın isminin üyeleri sayesinde bölge ve Türkiye'de duyulduğunu ifade ederek, "Örnek sendika anlayışını sergileyerek, üyelerimizin hak ve hukuk mücadelesi için özenle çalışıyoruz. Sorumluluğumuzun yükünü omuzlarımızda hissederek, SAVDES-SEN bayrağını daha da yükseklere taşımak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli Savunma Bakanlığı ANT ve askeri hastanelerin iş kolunun ayrılması sonucu tekrar teşkilat yapısı oluşturulan Malatya Bölge Başkanlığı'na bağlı 15 il mevcut. Bölgemizin coğrafi konumunun ağır koşullarına rağmen bölgedeki duyarlı arkadaşlarımın il ve ilçe temsilcilerimizin azim ve gayretiyle çok kısa bir sürede teşkilatlandık. 2015 yılındaki birinci olağan genel kurulunda üye sayımız 435 iken bugün üye sayımızın 583 olmasının haklı gururu içerisindeyiz" diye konuştu.
Genel Kurulun ardından SAVDES-SEN Malatya Bölge Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:
"Abdulhalim Gök, Mehmet Zeki Helvacı, Vahap Genç, Musa Aktay, Mehmet Aktürk ve Cem Küçükşahin."
Aksaç Otel'de düzenlenen genel kurula, SAVDES-SEN Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin İlgin, Ar-Ge Komisyonu Üyesi Şahin Yalı ile sendika üyeleri katıldı.
(BT-SD-Y)

20.08.2017 16:15:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MTSO adayları hedeflerini anlattı
YEREL

MTSO ADAYLARI HEDEFLERİNİ ANLATTI
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde Sivasspor'u 4-1'le geçti
YEREL

YENİ MALATYASPOR, U21 LİGİ'NDE SİVASSPOR'U 4-1'LE GEÇTİ
Pembe trambüsler yeni eğitim döneminde sefere başlayacak
YEREL

PEMBE TRAMBÜSLER YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE SEFERE BAŞLAYACAK
Darende Kaymakamlığına Enver Hakan Zengince atandı
YEREL

DARENDE KAYMAKAMLIĞINA ENVER HAKAN ZENGİNCE ATANDI
Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Darende yeni Hükumet Konağı hizmete hazır
YEREL

DARENDE YENİ HÜKUMET KONAĞI HİZMETE HAZIR
TED Koleji öğrencileri BM Gençlik konferansına katılacak
YEREL

TED KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ BM GENÇLİK KONFERANSINA KATILACAK
MHP'li Samanlı esnafların sorunlarını dinledi
YEREL

MHP'Lİ SAMANLI ESNAFLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
'Hayır Mağazası'na verilen desteğe plaketli teşekkür
YEREL

'HAYIR MAĞAZASI'NA VERİLEN DESTEĞE PLAKETLİ TEŞEKKÜR
Malatya'da mikrobölgeleme çalışmaları sürüyor
YEREL

MALATYA'DA MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Malatya Park'ta balmumu heykel sergisi
YEREL

MALATYA PARK'TA BALMUMU HEYKEL SERGİSİ