YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de ot yangını korkuttu

Burhaniye'de ot yangını korkuttu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ören yolu üzerinde, Menekşe Kır Düğün Bahçesi arkasındaki alanda çıkan ot yangını paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde neden çıktığı belirlenemeyen ot yangını geniş alanda etkili oldu.

Otların tutuşması ile başlayan yangın, Menekşe Kır Bahçesi ve hemen arkasında bulunan ahırları ve içindeki hayvanları da tehdit etmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin olay yerine gelerek söndürme çalışması yapmasıyla kontrol altına alınan yangın, arasöz'ün su ikmaline gitmesi ile bir başka yerden tekrar başladı. Vatandaşların ve çiftlik çalışanlarının panikle müdahale ettiği yangın, gelen başka bir itfaiye aracının müdahalesi ile yeniden kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sonrasında yangın tamamen söndürülürken, vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

(FT-EME)



20.08.2017 16:33:58 TSI

NNNN

