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Mardin'e yeni vali yardımcıları atandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:40
Mardin'e yeni vali yardımcıları atandı
Mardin'e yeni vali yardımcıları atandı

(Fotoğraflı)

Beril Solmuşgül
MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi" ile 300 mülki idare amirinin görev yerlerinde yapılan değişiklik nedeni ile Mardin'e yeni vali yardımcıları atandı.
Kararname kapsamında Mardin Vali yardımcılığı görevlerine Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan ile Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu atandı. Kararnameye göre Mardin'de yaklaşık 4 yıldır Vali yardımcısı olarak görev yapan Ali İkram Tuna, Çanakkale'nin Ezine İlçe Kaymakamlığına görevlendirilirken, Temmuz 2015'te Mardin'e vali yardımcısı olarak atanan Aziz Onar Aydın, Siirt Vali Yardımcısı görevine getirildi.
(BS-MP-Y)

20.08.2017 16:44:12 TSI
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