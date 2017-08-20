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Taşköprü'de bisiklet turu yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi tarafından 31.'si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turuna 60 çocuk katıldı.

Taşköprü Belediye binası önünden başlayan turda çocuklar, polis aracının eskortluğunda şehir merkezinde tur attı. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın ve Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in birlikte verdiği startla başlayan tur, yine Taşköprü Belediye binasının önünde sona erdi. Bisiklet turunun sona ermesinden sonra gerçekleştirilen çekilişle şanslı 5 kişiye bisiklet, 20 kişiye ise futbol topu hediye edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Arslan, festival kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikleri çeşitli alanlara yaymaya çalıştıklarını ve son yıllarda düzenlemeye başladıkları bisiklet turuna da çocukların her geçen gün ilgisinin arttığını ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Genel olarak çocukların katıldığı bisiklet turu renkli görüntülere de sahne oldu.

(Vİ-Y)



20.08.2017 16:44:16 TSI

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