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Memur-Sen ve Hak-İş, kurban bağışını İHH'ya yapacak

- Memur-Sen ve Hak-İş İHH Afyonkarahisar İl Temsilciliği ile protokol imzaladı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - İHH Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ahmet Ertürk, Memur-Sen ve Hak-İş konfederasyonlarının temsilcileri ile kurban bağışı protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle Memur-Sen ve Hak-İş üyeleri kurbanlarını İHH Afyonkarahisar İl Temsilcisine bağışlayacak.

Protokol imza töreninde konuşan İHH İl Temsilcisi Ahmet Ertürk, kamu çalışanlarının en güçlü sendikası olan Memur-Sen Konfederasyonu ile işçi sendikalarının en güçlüsü olan Hak-İş Konfederasyonu'nun Afyonkarahisar İl Temsilcilikleri ile protokol imzaladıklarını belirtti. Ertürk, "Bu protokolün temel amacı İHH İnsani Yardım Vakfı'nın gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yapmış olduğu kurban organizasyonlarında Memur-Sen ve Memur-Sen'e bağlı sendikalarımızın Afyon ilimizdeki temsilcilikleri, şube başkanlıkları, ilçe temsilcilikleri ve iş yeri temsilcilikleri ve yine Hak-İş'e bağlı ilçe ve il temsilcilikleri, iş yeri temsilcilikleri, bu kampanyanın duyurulması ve bu kapsamda da birlikte hareket edilmek üzere bir protokol imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu protokol ile birlikte bir kurban hissesi 620 TL olup bu 620 TL'nin gerek Afyonkarahisar Belediyemizin yanındaki dernek binamıza, gerek İmaret hamamının önündeki standımıza ve burada protokolde yazılı olan hesap numaralarına yatıran üyelerimiz 106 ülkede kurban sevincine ortak olmuş olacaklar. İnsani Yardım Vakfı olaraktan 25 yıldan beri yani çeyrek asırdan beri dünya coğrafyasında nerede ezilen, nerede ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz varsa hep onların yanında olduk. Bu kapsamda da Allah nasip ederse 2017 yıllık Kurban Bayramı'nda biz 106 ülke ve bölgeye gidiyoruz ve bu kapsamda da yoksul, ihtiyaç sahibi yurt içindeki ve 106 ülkedeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle kurban sevincini ortak olarak yaşamak için yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Abdülkadir Hız da açıklamasında, "Memur-Sen İl Temsilciliği olarak İnsani Yardım Vakfı'nın başlattığı bu kampanyaya biz de bir nebze destek olmak amacıyla 106 ülkeye ulaştırılacak kurbanlara bize destek olmak istedik. Biz bu maksatla protokol imzaladık. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah hayırlarımız Allah nezdinde kabul edilir. Gerek ihtiyaç sahibi, gerek yurt dışındaki Müslümanlara ulaşarak hizmetimiz amacına ulaşmış olur. İnsani Yardım Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk beye bu kampanyadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(HK-SO-Y)



20.08.2017 16:49:20 TSI

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