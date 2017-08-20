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Aydemir: "Ak dava bir gönül hareketidir"

- Aydemir: "Ak mana kardeşliktir, birliktir, bütünlüktür"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti 6. Olağan Kongre sürecinin ülke, bölge ve Erzurum için hayırlara vesile olmasını diledi. Tortum ve Uzundere'de gerçekleştirilen AK Parti İlçe kongrelerine katılan Milletvekili Aydemir kongrelerde selamlama konuşması yaptı.

Aydemir partililerine seslendi

Kongrelerde partililerine seslenen Milletvekili Aydemir, 'AK Parti Türkiye'nin AK kaderidir. Bunu kesintiye uğratmamak, geleceğe taşımak ve gelecek nesillerimizi AK Kaderde buluşturmak bizim AK imanımız gereği, AK insanımıza sorumluluğumuzun icabıdır. Tarihin bize yüklediği bu misyonu başarıya ulaştırmak, 16 yılda ulaştığı yüksekliği korumak önceliğimiz olmalıdır. ' dedi.

Ak dava bir gönül hareketidir

'Ülke siyasi hayatında ismiyle müsemma, yani isminin anlamıyla siyaset etmeyi başaran tek siyasi hareketin mensubu olmakla müftehiriz.' diyen Milletvekili Aydemir, ' Cumhuriyet tarihinde 78 yılda yapılamayanları, bu milletten esirgenen yaklaşımları, yatırımları 16 yıla sığdırmış bir gönül hareketinden, bir davadan bahsediyoruz. Tarihin ender kaydettiği bu başarının sırrı, bu hareketin kalbi, samimi olması ve hak ekseninde bulunmasıdır.' vurgusunda bulundu.

Aydemir'in değerlendirmesi: 'AK Parti'nin davası Türkiye'nin davasıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti'nin Davası Türkiye'nin davasıdır' tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, 'Altını çizerek kaydediyoruz ki, Bu ülkede sağlıktan eğitime, ulaştırmadan adalete tüm reformları gerçekleştiren AK Dava ve AK Hareket, yalnız fiziki manada değil aynı zamanda manevi planda da insanımızın ve insanlığın beklediği müjdeleri taşımak durumundadır. Biz yalnızca üyesi, delegesi, teşkilatlarıyla bir siyasi kurum değil, aynı zamanda ev ev, köy köy, ilçe ilçe, il il insanların gönüllerinde yer etmiş bir vicdan kurumuyuz. Bize tevdi edilen görev, bugüne dek hiçbir siyaset kurumunun üstlenemediği bir özellikte ve ciddiyettedir. 'dedi.

Ak dava bir mana hareketidir

'AK Dava bir mana hareketidir. Bu mana; kardeşliktir, birliktir, bütünlüktür. Bu mana tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlettir.' kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ' Bu mana, Gazze'deki mazlum Filistinli kardeşimizin duası, Myanmar'daki mağdur kardeşimizin niyazının karşılığıdır. Bu mananın yüklediği görev Suriye'deki mazlumların gözyaşı, Afganistan'daki kardeşlerimizin ahı, Somali'deki kardeşlerimizin çaresizliğini dindirmektir. Bu mananın gereği Mescidi Aksa'da ezanın ebediyen dindirilmemesi, bu mübarek coğrafyada mübarek bayrağımızın gönderlerden asla indirilmemesidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Ök önderin düsturu

Milletvekili Aydemir, 'Bu mübarek hareketin kurucusu, bu yüksek manalı davanın lideri, bu kutsal yolun çağımızdaki önderi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bir olacağız, İri olacağız, diri olacağız.. Dik Duracağız. Amma asla diklenmeyeceğiz' düsturu yol haritamızdır. Bir olacağız ki, hakkın emri gereği kardeşliğimizi gösterelim. İri olacağız ki, imanımızın bereketi ve izzetiyle, bu mübarek coğrafyaya zulmü öngörenler, bu mübarek coğrafyanın evlatlarına kefen biçen hainler karşısında, müşterek ve değişmeyen bir imanla heybetimizi gösterelim. Diri olacağız ki, bu hareketin imanını her daim canlı tutalım..ahları dindirelim, gözyaşlarını silelim, zalimleri sindirelim..Dik duracağız ki, hakka gönül vermişiz. Hak yolunda karar kılmışız. İlahi mesaja gönül adamışız. Bize verilmiş insanlığa, insanımıza hizmet etme görevi kutsaldır. Bu görevi üstlenenler asla eğilmez..Şu fani alemin geçiciliğini, hakka hesap verileceği gerçeğini unutmaz. Nefsine uymaz, çıkarlarına teslim olmaz. Amma diklenmeyeceğiz ki, bu hareket bir gönül hareketidir ve biz Yunusun ifadesiyle gönül yapmaya gelenleriz. Biz insanı eşrefi mahlukat bilenleriz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevenleriz.' ifadeleriyle değerlendirme yaptı.

Ak dava ve manevi mesuliyeti

AK Parti'nin üstlendiği manevi sorumluluğu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Üstümüzde Haçlı zulmüne dur diyen Selahaddini Eyyubilerin hakkı var. Üstümüzde 6 asır kainata adalet dağıtan bir ecdadın ve ona ruh veren Şeyh Edebalilerin, Süleyman Şahların, Osman Gazilerin hakkı var. Üstümüzde karadan gemi yürüterek çağ değiştiren, Hz Peygamberin duasına mazhar olmuş Fatihlerin hakkı var. Üstümüzde tahtından, tacından vazgeçme uğruna Ortadoğuya zulmü taşımamaya ahdetmiş Abdulhamitlerin hakkı var. Üstümüzde, 28 şubat zulümlerine rağmen inancından vazgeçmeyen, harimi ismetine göz koydurtmayan, iffetinden, başörtüsünden vazgeçmeyen kardeşlerimizin hakkı var. Üstümüzde FETÖ iblislerine karşı cansiperane, destansı bir duruş göstererek, milli irade metanetini koruyan ve şehit olma şerefine erişen Ömer Halisdemirlerin hakkı var.. Üstümüzde vatan bölünmesin, birlik ve beraberliğimiz zedelenmesin, ezan susmasın, bayrak inmesin diyerek bölücü hainlere karşı duran, mukaddeslerimiz için nefislerini adayan Erenlerin hakkı var..O yüzden bu mübarek davanın mensupları, bizler, sizler için bu mukaddes yoldan dönmek yok..Bu muazzez ufuktan ayrılmak yok. Hakkın inayeti, halkın dirayeti bizimledir. Ecdadın duası üstümüzdedir. Durmak yok, yola devam diyor, AK Davanın manasında yüreklerimizi birleştirmeye bir kez daha ahdediyoruz." dedi.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, AK Parti 6. Olağan Kongre sürecini Tortum'dan başlattıklarını, Uzundere ile 2. Kongreyi gerçekleştirdiklerini belirterek kongrelere katılımın yüksek olmasının AK heyecan ve coşkuyu artırdığını vurgulayarak, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Aydemir güven tazeleyen AK Parti Tortum ilçe Başkanı Ömer Hancı, Uzundere ilçe başkanı Fatih Ertek'i ve yönetim kurullarını kutladı.

(ERZ-Y)



20.08.2017 17:11:43 TSI

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