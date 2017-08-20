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Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu

20 Ağustos 2017 Pazar, 21:07
Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu
Serinlemek için denize giren yaşlı adam boğuldu

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde serinlemek için denize giren 72 yaşındaki adam boğuldu.
Edinilen bilgilere göre Fevzi Sancak, (72) Derince 60 Evler Mahallesi'ndeki sahile arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gitti. Aşırı sıcaktan bunalan yaşlı adam daha sonra serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde birinin çırpındığını gören vatandaşlar yardıma koştular ve durumu 112 ekiplerine bildirdiler. Çevredekiler tarafından Fevzi Sancak denizden bilinci kapalı bir şekilde çıkarıldı. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Fevzi Sancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(UK-Y)

20.08.2017 21:09:56 TSI
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