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AK Parti'de Topsakal güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde tek aday olan mevcut Başkan Necmettin Topsakal, güven tazeledi.

22 Haziran Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, İl Başkanı Mehmet Ünek, eski Milletvekilleri Akif Gülle ile Avni Erdemir ve partililer katıldı.

Yönetimiyle birlikte partisinin başarısı ve ülkenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğini belirten Necmettin Topsakal, desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.

(MÇ-SLH-Y)



21.08.2017 09:31:37 TSI

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