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Ortaca, İzmir Fuarında tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - İzmir'de, 86'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda (İEF) Ortaca'nın tanıtımı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İnovasyon ve Enerji teması ile kapılarını açan ve bu yılki onur konuğu Muğla olan fuarda, Ortaca Belediyesi stant açarak bölgenin tanıtımına katkı sağladı.

Ortaca'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı yapıldı. Ortaca ve bölgesinde yetişen nar, adaçayı, kekik, nar suyu, nar ekşisi, çam balı gibi çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İlçenin tarım, ticaret, turizmi ve sosyal, kültürel yapısı hakkında detaylı bilgilendirilmelerin yapıldığı stantta, ziyarete gelen vatandaşlara şapka, broşür ve nar lokumu hediye edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, fuara gelen ziyaretçileri stantta karşıladı. Ziyaretçilere ilçe hakkında bilgi veren Başkan Karaçelik, tatilcileri yılın 12 ayı bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

Fuar, 27 Ağustos'a kadar açık kalacak.

(CC-MB-Y)



21.08.2017 10:36:57 TSI

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