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258 noktada afet toplanma alanları belirlendi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk ve Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucunda, Tekirdağ genelinde 258 noktada afet toplanma alanları belirlendi. Toplanma alanlarına tabela montajlama çalışmaları da başladı.

Deprem Risk ve Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında özellikle ilk 24 saat vatandaşların sağlıklı bilgilere ulaşması açısından en fazla öneme sahip olan zaman dilimidir ve bu süreçte toplanma alanlarının önemi büyüktür. Vatandaşlarımızın afet öncesi bu alanları öğrenebilmesi amacıyla belirlenen toplanma alanlarına tabela montajları başlatılmış olup Çorlu ilçemizde tamamlanmıştır. Diğer ilçelerde de tabela yerleştirme işlemleri devam etmektedir. Ayrıca belirlenen alanlara belediyemizin internet sayfasından ulaşılabilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Proje kapsamında afet öncesinde bilinmesi gereken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sayfası üzerinde online haritalar ile sunulmaktadır. Bu sistem ile ilgili daire başkanlığımız için hazırlanmış web uygulamalarından girilen bilgiler anlık olarak vatandaşlarımız ile paylaşılmaktadır. Harita üzerinden Deprem Yer İzleme İstasyonları, Geçici Toplanma Alanları, Afet Konteyner Yerleri, Çadırkent/Konteynerkent Alanları, Yerleşime Uygunluklarına Göre Bölgeler gibi bilgilere ulaşılabilmektedir."

(HLD-SÜ-Y)



21.08.2017 10:44:09 TSI

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