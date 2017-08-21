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17 Ağustos'u simülasyon tırıyla hatırladılar



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Afet Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, 17 Ağustos depremini anma etkinlikleri kapsamında Çorlulu vatandaşlara yönelik simülasyon tırı ile deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

Resmi kayıtlara göre 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği, 23 bin 781 kişinin de yaralandığı 17 Ağustos 1999 depremi, Tekirdağ'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Afet Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda Çorlu Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırdığı simülasyon tırı ile Çorlulu vatandaşlara yönelik deprem tatbikatı düzenledi.

Çorlulu vatandaşlar, deprem tatbikatına yoğun ilgi gösterirken, tatbikatta Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Jeofizik Mühendisi Dr. Doğan Kalafat ve Jeofizik Mühendisi Yavuz Güneş ile Deprem Risk Afet Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlara deprem anında nasıl hareket etmeleri konusunda uygulamalı eğitim verdi.

(HLD-SÜ-Y)



21.08.2017 10:46:36 TSI

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