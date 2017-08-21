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5 il için meteorolojik durum



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde rüzgarın orta kuvvette, Malatya'da ise kuvvetli eseceğini bildirerek uyarıda bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli ve güneybatılı yönlerden orta kuvvette, Malatya'da yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.

Malatya'da rüzgarın saatte 30 ile 50 kilometre hızla eseceğini bildiren merkez, il merkezi ile Kuluncak, Hekimhan, Darende, Akçadağ, Doğanşehir, Yeşilyurt, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde etkili olacağını aktardı.

Merkez, kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını da istedi.

(ZD-HİV-Y)



21.08.2017 11:05:01 TSI

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