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Nevşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - 1 Eylül 2017 Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle Nevşehir il merkezinde kurban kesim alanları Nevşehir Valiliği Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlendi. Nevşehir Valiliği Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu, kurban kesimine uygun olmayan yerlerde kurbanların kesilmemesi ve kurban kesildikten sonra atıkların rast gele alanlara atılmaması konusunda vatandaşlardan daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Nevşehir Valiliği Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu tarafından Nevşehir merkezde 9 alanda kurban kesimi yapılabilecek. Buna göre; vatandaşların kurban kesim işlemlerini Sümer Mahallesi Sancak Kümesi Çelik Besicilik, Sümer Mah. Şehitlik Karşısı Karataş Besicilik, Çat Yolu üzerindeki Nevşehir Ticaret Borsası Et Kombinası, Çat Yolu 2. Kilometredeki İstek Et Mandırası, Alacaşar Yolu Üzeri 2.km Başkınlar Besi Çiftliği, Merkez Güzelyurt Mah. Şanlı Sokak No:1, Güzelyurt Mahallesi Şelale Karşısındaki merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki TOKİ Alışveriş Merkezi önü ve 2000 Evler Mah.16 Yol No:5'deki Lale Yurdu'nda yapmalarına karar verildi.

(AÖ-Y)



21.08.2017 11:06:11 TSI

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