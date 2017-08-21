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NTSO Başkanı Parmaksız Merzifon TSO açılış törenine katıldı



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NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve GTİ Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binası açılış törenine katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Merzifon'u Türk ili olarak tarif ettiğini belirterek, "Havası güzel bir kent olduğundan halkı sağlıklı, sağlam insanlardır" dedi.

Merzifon'un, Amasya'nın sanayi alanında en gelişmiş ilçesi olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu gelişimi daha ileri seviyelere taşımak için Merzifon TSO ve Dursun Başkanımızın büyük gayretle çalıştığını görüyorum. İşte, bizim görevimiz sizlerin yolunu açmak. Önünüzdeki engelleri kaldırmak" şeklinde konuştu.

Merzifon TSO ile gurur duyduğunu belirten TOBB Başkanı, en iyi hizmeti verebilmek için yeni hizmet binası yaptıklarını söyledi.

Merzifon'da güzel bir tablo olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Belediye Başkanı, Kaymakam ve iş dünyasının hep birlikte hareket ettiğini vurguladı.

TOBB olarak '81 İle 81 Okul' projesinin önümüzdeki sene tamamlanacağını, sonrasında 160 ilçeye de okul yaptırılacağını ve bu ilçeler içerisinde Merzifon'un da olduğunu bildirdi.

(COŞ-AÖ-Y)



21.08.2017 11:07:10 TSI

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