Nevşehir Vali yardımcılarının tayini çıktı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Mülki İdari Amirler kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından üç Vali yardımcısının tayini çıktı.
İçişleri Bakanlığı Mülki İdari Amirler Yaz Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de üç Vali yardımcısının tayini çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Vali Yardımcısı Nurettin Ateş Antalya Vali Yardımcılığına, Vali Yardımcısı Ahmet Soley Isparta Vali Yardımcılığına ve Vali Yardımcısı Mustafa Atsız Mersin Vali Yardımcılığına atandı.
(COŞ-AÖ-Y)
21.08.2017 11:07:43 TSI
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