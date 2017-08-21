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Nevşehir'e Vali yardımcıları atandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:05
Nevşehir'e Vali yardımcıları atandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Mülki İdari Amirler Yaz Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasın ardından Nevşehir'e iç yeni Vali yardımcısı atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Vali Yardımcılıklarına Amasya Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Alaşehir Kaymakamı Aydın Abak ve Erdek Kaymakamı Hasan Erkal atandı. Nevşehir'e atanan Vali yardımcılarının önümüzde ki günlerde yeni görevlerine başlaması bekleniyor.
(COŞ-AÖ-Y)

21.08.2017 11:08:00 TSI
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