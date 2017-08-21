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21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:15
Çorum'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Çorum'a bağlı Küçükkeşlik Köyü'nde meydana geldi. Hankozlusu Köyü'nden nohut satmak için Alaca ilçesine giden Emin Tutar (65) yönetimindeki otomobil Küçükkeşlik köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan torunu Emin Tutar (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(SŞ-BÖ)

21.08.2017 11:17:59 TSI
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