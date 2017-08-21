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Başkan Gül okul ve belediye çalışmalarını inceledi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:20
Başkan Gül okul ve belediye çalışmalarını inceledi
Başkan Gül okul ve belediye çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, belediye tarafından okul ve camilerde yapılan bakım çalışmalarını yerinde inceledi.
Kemer Anaokulu'na giden Başkan Gül, minik öğrenciler tarafından sıcak karşılandı. Kendisine 'Başkan Amca' diye hitap eden miniklerle sohbet eden Başkan Gül, onlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Minik öğrenciler ise okullarının boyasını yapan Kemer Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ardından Arslanbucak Mahallesi'ndeki Karakoyunlu Camii'ne giden Başkan Mustafa Gül, burada da Kur'an kursu öğrencileri ile buluştu. Caminin eksikliklerini gideren Kemer Belediyesi'ne teşekkür eden çocuklar, Başkan Gül ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Başkan Gül, okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirirken camilerde de temizlik ve bakım çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
(AA-

21.08.2017 11:23:09 TSI
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