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Çocuk evlerinde kalan başarılı öğrenciler tatille ödüllendirildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:21
Çocuk evlerinde kalan başarılı öğrenciler tatille ödüllendirildi
Çocuk evlerinde kalan başarılı öğrenciler tatille ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalarak, eğitim yılı sonunda takdir ve teşekkür belgesi alan çocuklar tatille ödüllendirildi.
Aydın'da 10 gün tatil yapan 8 çocuk, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Psikoloğu Büşra Aydın ve Sosyal Çalışmacı Ayşe Erten eşliğinde Kuşadası, Didim ve Pamukkale'yi gezme imkanı buldu.
Horsunlu Belediyesi Huzur Evi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan çocuklar, 10 günlük tatilde doyasıya gezme ve eğlenme fırsatı buldu.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, amaçlarının başarılı çocukların motivasyonunu artırmak ve başarıyı teşvik etmek olduğunu ifade etti.
Çocuklara tatil yapma imkânı sağlayan kurumlara teşekkür eden İlbaş, ''Çocukların motivasyonunu önemsiyoruz, takdir ve teşekkür alan çocuklarımızı tatille ödüllendirdik. Amacımız çocuklarımıza ev ortamını aratmamak onlara her türlü imkânı sağlıyoruz. Çocuklarımızın tatil yapmasına destek veren Koyucak Kaymakamı Selami Işık'a, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozdemir'e, Horsunlu Huzurevi Müdürü Musa Yılmaz'a duyarlıklılarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.
Tatil yapan çocuklar ise böyle bir imkan verildiğinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, kurum yöneticilerine teşekkür ettiler.
(ERZ-Y)

21.08.2017 11:23:28 TSI
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