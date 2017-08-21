Dündar'dan genç kıza akülü araç
BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spastik engelli bir genç kıza akülü araba hediye etti.
Koğukçınar Mahallesi'nde yaşayan N.S, doğumdan sonra havale geçirdi. Henüz 7 aylıkken geçirdiği havale sebebiyle beyninde ve bedeninde hasar oluşan N.S, hayatına serebral palsi hastası yani spastik engelli olarak devam etmek durumunda kaldı. Yüzde 94 engelli raporu olan ve belden aşağısı tutmayan 24 yaşındaki N.S. yatağa bağımlı yaşıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç kızı evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Dündar, "Yatağından kalkıp sokakta gezebilmesini sağlamak için akülü araç hediye ettik. Güle güle kullansın" dedi.
(MŞ)
21.08.2017 11:27:02 TSI
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