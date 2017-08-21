ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dündar'dan genç kıza akülü araç

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:23
Dündar'dan genç kıza akülü araç

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spastik engelli bir genç kıza akülü araba hediye etti.
Koğukçınar Mahallesi'nde yaşayan N.S, doğumdan sonra havale geçirdi. Henüz 7 aylıkken geçirdiği havale sebebiyle beyninde ve bedeninde hasar oluşan N.S, hayatına serebral palsi hastası yani spastik engelli olarak devam etmek durumunda kaldı. Yüzde 94 engelli raporu olan ve belden aşağısı tutmayan 24 yaşındaki N.S. yatağa bağımlı yaşıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç kızı evinde ziyaret ederek akülü araç hediye etti. Dündar, "Yatağından kalkıp sokakta gezebilmesini sağlamak için akülü araç hediye ettik. Güle güle kullansın" dedi.
(MŞ)

21.08.2017 11:27:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kurbanlıklar denetimden geçti
YEREL

KURBANLIKLAR DENETİMDEN GEÇTİ
&quot;Sevgi izi&quot; projesine destek büyüyor
YEREL

"SEVGİ İZİ" PROJESİNE DESTEK BÜYÜYOR
Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAŞAM MUCİZESİ PROBİYOTİK YOĞURT
Yıldırım'ın dönüşümüne yeni imar yolları değer katıyor
YEREL

YILDIRIM'IN DÖNÜŞÜMÜNE YENİ İMAR YOLLARI DEĞER KATIYOR
Osmangazililer destanın yazıldığı toprakları gezdi
YEREL

OSMANGAZİLİLER DESTANIN YAZILDIĞI TOPRAKLARI GEZDİ
Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak
YEREL

BURSA'DA PAZAR GÜNÜ 30 MAHALLE SUSUZ KALACAK