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İsmail Balaban, Seydikemer'de altın kemerin ebedi sahibi



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi adına er meydanlarında boy gösteren İsmail Balaban, Seydikemer'in Seki Yaylası'nda bu yıl 26.sı düzenlenen Yağlı Güreşlerde üç kez üst üste birincilik kürsüsüne çıkarak altın kemerin ebedi sahibi oldu.

20 Ağustos Pazar günü düzenlenen 26. Seki Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Balaban oldu. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Seki Yaylası'nda düzenlenen güreşler, tarihi Kırkpınar Güreşlerine 642 pehlivan katıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi adına güreşen İsmail Balaban'ı burada da yalnız bırakmadı. Terör olaylarını lanetleyen baş pehlivanların Türk bayrağı açarak saha içinde turlamasıyla başlayan güreşler, tüm gün büyük çekişmelere sahne oldu. Final yapan isimler ise İsmail Balaban ile Orhan Okulu oldu. Tarihi Kırkpınar Güreşleri heyecanın yaşandığı final müsabakası yaklaşık 1 saat sürdü. Puanlamaya giden iki güreşçi dakikalarca birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. İsmail Balaban, rakibi Orhan Okulu'yu puanlama içerisinde yaptığı atakla yenerek altın kemeri omuzlayan isim oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İsmail Balaban'ın karşılaşma sonrasında şampiyonluk sevincine ortak oldu. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü güreş takımında yer alan pehlivanların başta İsmail Balaban olmak üzere bir çok başarıya imza attığını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, Seki Yaylası Yağlı Güreşleri'nde bu başarıyı perçinlediklerini söyledi. Seki Yaylası Yağlı Güreşleri'nde üç yıl üst üste şampiyon olan başpehlivan İsmail Balaban'ın altın kemerin ebedi sahibi olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, Antalya'ya bir altın kemer daha getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

(AA-



21.08.2017 11:32:46 TSI

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