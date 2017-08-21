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Ahlat'ta 'Güneş Enerjisi Yatırım Dosyası Hazırlama' eğitimi



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı Proje Bürosu tarafından Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen "Güneş Enerjisi Yatırım Dosyası Hazırlama" eğitimi tamamlandı.

Bir ay süren danışmanlık ve eğitim programı, MİD Akademi Proje Uzmanı Muhammed İsmail Dinçer tarafından verildi. İlçe yaklaşık 100 bin dekar sulanan arazinin mevcut olduğu ve üretimde en büyük girdiyi elektrik oluşturduğu belirtilerek, güneş enerjisinden elektrik üretimini yaygınlaştırarak elektrik mahiyetinin sıfırlanması amaçlanıyor.

Bir ay süren eğitim programına Ahlat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan teknik personel, serbest ziraat mühendisler, ziraat, inşaat ve jeoloji mühendisleri ile önder çiftçiler katıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 33 kişiye Ahlat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen programla sertifikaları takdim edildi.

(SAD-MSA-Y)



21.08.2017 11:33:35 TSI

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