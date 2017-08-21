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"Kusursuz" ellerden resimler



DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliği ile bedensel ve zihinsel engelli gençlerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması amacıyla uygulamaya konulan Kusursuz Kafe çalışanları, çocuk işçilere dikkat çekmek için resim yaptı.

Kentteki kafede toplanan çalışanlar, serbest çalışarak çeşitli resimler çizdi. Bazı çalışanlar, karton ve boyalarla resimlerin üstüne "Çocuk İşçiliğine Son" yazdı. Kusursuz Kafe Proje Koordinatörü Mine Üçüncü, yaptığı açıklamada, kafenin yaklaşık bir aydır hizmet verdiğini söyledi. Kafe çalışanlarının müşterilerle aile olduğunu vurgulayan Üçüncü, "Buraya gelen misafirlerimiz, garson ve şeflerimizle dertleşiyor, sohbet ediyor. Birçok şey bu kafede paylaşılıyor. 18 gencimiz yaklaşık bir aydır burada çalışıyor, gayet mutlular. Biz de artık proje geliştirme kapsamında resim ve tuval etkinliği yapmak istedik. Gönüllü arkadaşlarımız ve down sendromlu garsonlarımız aileleri ile vatandaşlar burada resim yapıyoruz. Bu anlamda, Karadeniz'de başlayan fındık hasadında çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak istedik. Tablolar, resimler, gençlerin hayal dünyaları ile süsleniyor. Hep birlikte karar verdik, konumuz 'Çocuk İşçiliğine Son' olsun deyip çalışmalara başladık" dedi.

(TT-GY-Y)



21.08.2017 11:35:46 TSI

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