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Manavgat Belediyesi toplu sünnet şöleni 28 Ağustos'ta



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi bu yıl sünnet ettirdiği 150 çocuk için muhteşem bir sünnet şöleni organize etti.

Manavgat Belediyesi bu yıl sünnet ettirdiği 150 çocuk için 28 Ağustos pazartesi günü muhteşem bir toplu sünnet şöleni organizasyonu yaptı. Sünnet Şöleni kapsamında çocuklar gündüz şehir turu, lunapark eğlencesi ve bot turuna katılarak, akşam da Serdar Şengül konseri ile coşacak. Çeşitli hastanelerde sünnet işlemleri gerçekleştirilen çocuklar sünnet şöleni öncesinde A`dan Z`ye giydirilerek iyileşmeleri beklendi. Manavgat Belediyesi, sünnet şöleninin çok güzel ve eğlenceli geçmesi için her türlü imkanı seferber etti. Belediyenin düğün organizasyonu, saat 15.00`da erkekliğe ilk adımlarını atacak olan çocuklar ve ailelerinin Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmasıyla başlayacak.

Atatürk Kültür Merkezi önünde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile birlikte toplu fotoğraf çekimi ile başlayacak program, sünnet konvoyunun şehir turu ile devam edecek. Tüm çocuklar ve aileleri, Lunaparktaki soluk kesecek eğlencenin ardından Manavgat Irmağında düzenlenecek olan Bot turuna katılacak. Bot turu sonrasında ise çocuklar ve aileleri, yemeklerini yemek ve akşam eğlencesine katılacak. Akşam ise saat 20.00`da ünlü sanatçı Serdar Şengül, sünnet çocukları, aileleri ve Manavgat halkı için muhteşem bir konser verecek. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm organizasyonun eksiksiz olması için hazırlıklarını sürdürüyor.

(AA-



21.08.2017 11:42:17 TSI

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