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Başkan Demirci ve Vali Büyükakın bir araya geldi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:41
Başkan Demirci ve Vali Büyükakın bir araya geldi
Başkan Demirci ve Vali Büyükakın bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Kocaeli Çayırova İlçe Belediye Başkanı Şevki Demirci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.
Vali Büyükakın, Belediye Başkanı Demirci'yi kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.
Ardından Bilecik Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası (SMMMO) Başkanı Süleyman Kıral ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile yönetim kurulu üyeleri de Vali Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.
(DA-Y)

21.08.2017 11:44:14 TSI
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