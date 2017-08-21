YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Demirci ve Vali Büyükakın bir araya geldi

Başkan Demirci ve Vali Büyükakın bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kocaeli Çayırova İlçe Belediye Başkanı Şevki Demirci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Büyükakın, Belediye Başkanı Demirci'yi kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.

Ardından Bilecik Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası (SMMMO) Başkanı Süleyman Kıral ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile yönetim kurulu üyeleri de Vali Büyükakın'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

(DA-Y)



21.08.2017 11:44:14 TSI

NNNN

