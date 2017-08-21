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Simav'da Jeotermal ana hat yenileme çalışması

- Simav Belediyesi jeotermal birimi, kenti kışa hazırlamak amacıyla Hisarardı jeotermal ana hattını, garaj altı ısı merkezine bağlanması çalışmasını başlattı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermal hatlarının bakım, onarım ve ana hat değişim çalışmalarının kış aylarına yetiştirileceği bildirildi. Simav Belediyesi jeotermal biriminin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Süleyman Özkan, Hisarardı mahallesi jeotermal ana hattının kışla caddesi üzerinden alınıp, garaj altı ısı merkezine bağlanacağını, yapılan çalışmalarda 300 çaplık ve toplam uzunluğu bin metre olan paket çelik boru montajının yapılacağını belirtti. Özkan, " Yaklaşık maliyeti 350 bin Tl. olan jeotermal hattı yenileme ve ana hat değiştirme çalışmalarımızın kış sezonundan önce devreye alınmasını planladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi. (MEİ-EFE)



21.08.2017 11:44:32 TSI

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