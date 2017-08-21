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Otomobil takla attı: 3 yaralı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:44
Otomobil takla attı: 3 yaralı
Otomobil takla attı: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da yoldan çıkan otomobilin boş arazide takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 47 LE 634 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, boş arazide takla atarak, durdu. Olayda, yaralanan 3 kişi ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(OA-MP-Y)

21.08.2017 11:46:06 TSI
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