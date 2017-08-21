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Yüzme kursuna katılan 324 öğrenci arasında yüzme yarışması yapıldı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:47
Yüzme kursuna katılan 324 öğrenci arasında yüzme yarışması yapıldı
Yüzme kursuna katılan 324 öğrenci arasında yüzme yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince, yıl boyunca yüzme kursuna katılan 324 öğrenci arasında düzenlenen Yüzme Yarışması"nın Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.
Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesisleri Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen Yüzme Yarışmasının serbest stilde yapıldığını ve yarışmaya 164 öğrencinin iştirak ettiğini bildiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yüzme yarışmasının büyük bir heyecan içerisinde yapıldığını ve yarışmaya hem mahalle halkının hem de öğrenci velilerin büyük ilgisinin olduğunu belirtti.
Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupa ile çeşitli hediyeler verildiğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, ,konu ile ilgili olarak şunları söyledi
"Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler ile hem kamuoyu oluşturmakta hem de halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektedir. Ayrıca kendi üyeleri ile kurslara katılanlar için etkinlikler düzenlemektedir. 2017 yılı yüzme kurslarına iştirak eden 324 öğrenciye yönelik yüzme yarışması düzenlemiş olup, bu yarışmanın finali gerçekleştirilmiştir. Dereceye girenlere ödüller ve madalyalar verildi. Ama sonuç olarak dostluk, arkadaşlık ve hoş vakit geçirmek kazanmıştır. Çünkü bu tür etkinliklerin amacı; toplumda dayanışma, paylaşma ve birlik olma duyguları vardır"
50 metre serbest stilde yapılan yarışmada bayanlarda Derecede ilk üçe giren Esma Kılıç, Kardelen Alkın, Elif Aydın ile erkeklerde ilk üçe giren Serdar Türk, Yusuf Kaya, Muhammed İnal ödül töreni ile madalyalarını Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç'tan aldılar.
(AÖ-Y)

21.08.2017 11:49:23 TSI
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