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MÜSİAD Konya Şubesi üyeleri geleneksel piknik programında bir araya geldi



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KONYA (İHA) - MÜSİAD Konya Şubesi, üyelerine ve ailelerine iş stresinden kurtulma, kaynaşma ve sohbet ortamı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği piknik programı Kızılören Kuruçeşme Kervansarayında gerçekleştirildi.

Piknik programına Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, MÜSİAD Lyon Başkanı Adil Dönmez, MÜSİAD Konya Şubesi geçmiş dönem başkanları Ziya Özboyacı, Aslan Korkmaz, Dr. Lütfi Şimşek ile çok sayıda MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyeleri aileleri ile birlikte katıldı. Piknik programında düzenlenen voleybol, okçuluk, çocuklara yönelik yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, halka atma yarışması, halat çekme yarışı ve uçurtma şenliği ile katılımcılar unutulmaz bir gün geçirdi. Yarışmaların sonunda dereceye giren üyelere kupaları verildi. Katılımcılara gün boyu yemek, dondurma ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Piknik programının ardından değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, bu tür organizasyonlarla üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin daha da artmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Okka, "Düzenlediğimiz bu programla hem yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmayı hem de üyelerimiz ve aileleri ile bir araya gelerek kaynaşmayı, birlik ve beraberliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. MÜSİAD Konya Şubesi olarak üyelerimiz ve ailelerinin katıldığı bu tür programları özellikle önemsiyoruz. Üyelerimizin iş hayatında yaşadığı sorunların çözümü kadar, aile yaşantısında mutlu olmaları da bizler için önemli. Türk ve İslam kültüründe önemli bir yeri olan aile bağlarının korunması, beraberinde başarıyı getirecektir. Aile yaşantısında rahat olan iş adamlarımızın, iş hayatında da başarılı olacağına inanıyoruz. Piknik programımıza katılan üyelerimize ve ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-İP-Y)



21.08.2017 11:52:05 TSI

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