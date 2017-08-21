Simav'a doğalgaz projesi
(Fotoğraflı)
Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2019 yılında hizmete girmesi planlanan doğal gaz hattı için istişare toplantısı düzenlendi. AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan'ın katıldığı toplantıda, doğalgaz dağıtım ana merkezinin yerinin tespiti ile tarla ve arsa sahipleri ile görüşülmesi planlandı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Botaş'tan gelen bir ekibin yapmış olduğu etüt çalışmasının sonuca bağlandığını belirtti.
Özkan, "Simav'ın ekonomisi ve ticari gelişimi için hayati önem taşıyan doğal gaz istişare toplantımız olumlu sonuçlandı. Eylül ayında yapılacak Meclis toplantımızda alınacak kararlarla önemli bir adım daha atılmış olacak. Allah nasip ederse 2019 yılında ilçemiz doğal gaz hizmetine kavuşmuş olacak" dedi. (MEİ-EFE)
21.08.2017 11:52:19 TSI
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