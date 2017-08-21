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1. Samandağ Turizm Festivali sona erdi

- Festival kapsamında dereceye giren takımlara ödülleri verildi



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - 1. Samandağ Turizm Festivali kapsamında plaj futbolu ve plaj voleybolu yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı, Samandağ Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen Samandağ Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Derneği (SATİYAD) tarafından organize edilen 1. Samandağ Turizm Festivali gerçekleşen finalle sona erdi.

Festivalin ödül törenine Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, Samandağ Belediye başkan yardımcıları, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir katılarak plaj futbolu ve plaj voleybolunda başarılı olan takımlara ödüllerini takdim ettiler.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ'da bu yıl 3 festival yapıldığını belirterek, "Samandağ'ı Türkiye'ye dünyaya tanıtmak istiyorsak bu çıtamızı yükselteceğiz. Bugün sizlerle bu değerli ortamda bizleri buluşturan festival komitesine, SATİYAD'a teşekkür ediyorum. Festival tanıtım demek, paylaşım demek, güzellikleri bir arada yaşamak demek ama bir o kadarda aş, iş, ekmek demek. Bu işi aşa, ekmeğe dönüştürerek başarılı olmamız gerekiyor. Yerel yönetim kadar sivil toplum örgütleri kadar halkımızın daha yaşanabilir bir kent için destek vermesi gerekiyor" dedi.

Nehir, daha temiz, daha yaşabilir bir kent için el ele vermek gerektiğinin altının çizerek, "Hz.Hızır Türbesi, Titus Tüneli, beşikli mağaralar, musa ağacı ve bunlar gibi sayamayacağımız gerçekten ciddi değerlerimiz var. Üstünde bulunduğumuz sahilimiz, eşsiz benzersiz kumsalımız. Bu değerlerimize sahip çıkan, bunlara kastedenlere itiraz eden bu konuda hassasiyet gösteren insanlarla birlikte olmak zorundayız. Bu şehir arzu ettiğimiz noktaya getirmek için hep birlikte, el ele vermeliyiz. Bu festivalde emek eden arkadaşlarımızı tekrar kutluyorum. Sizlerin bundan sonraki süreçlerde bu sürece destek olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında gerçekleşen plaj futbolunda 1. Rio Cafe 2. Hasan Aslan Otomotiv 3. Minnina Cafe olurken, plaj voleybolunda 1. Truva Life 2. Cadde Spor 3. Team Killer dereceye girdiler.

Ödül töreninin ardından şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın konseriyle etkinlik sona erdi.

(ELF-Y)



21.08.2017 11:57:46 TSI

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