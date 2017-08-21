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Büyükşehir'den yatırımcılar için fırsat



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için önemli bir ihale yapacak. 23 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihale ile 12 ayrı arsa satışa sunulacak.



Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı'nda bulunan 12 arsa için ihaleye çıkıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan 7 adet konut+ticaret alanı arsası ve 5 adet konut alanı arsası ihale ile satışa sunulacak. 12 adet arsa için Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale 23 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.



Konu ile ilgili ihale şartnamesi Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. 2 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen muhammen bedellerle satışa sunulacak olan ihaleye katılmak isteyenlerin, başvurularını en geç 23 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'e kadar yapmaları gerekiyor.

(SK)



21.08.2017 12:12:27 TSI

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