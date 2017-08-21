Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muhittin Demirel hayatını kaybetti
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Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Poliklinik görevi esnasında rahatsızlanarak tedavi altına alınan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muhittin Demirel hayatını kaybetti.
Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi altına alınan Uzm. Dr. Muhittin Demirel için Kırşehir'de Sağlık dernekleri ve sendikalar tarafından organ nakli için kampanya başlatılmıştı.
Acil nakil sıralamasında Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan doktor için Hatay'ın Dörtyol İlçesinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Kübra Nur Coşkun (17)'un organı nakledilmişti. Organ naklinin uyumsuzluğu nedeniyle doktorun hayatını kaybettiği bilgisine ulaşılırken Uzm. Kardiyoloğa nakil 15 gün önce yapılmıştı.
(EÖ-SK)
21.08.2017 12:14:06 TSI
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