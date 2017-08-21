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Kurbanlıklar denetimden geçti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:11
Kurbanlıklar denetimden geçti
Kurbanlıklar denetimden geçti

(Fotoğraflı)

Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurban pazarı denetlendi.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Mudanya dışından getirilen küçük ve büyükbaş kurbanlıklar kontrolden geçirildi. Dolgu alanına kurulan kurban pazarında satışa sunulan hayvanların nakil belgesi, pasaport ve sağlık raporlarının bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Satıcılara kurban komisyonunun kararları hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bakanlıkça yasaklanan dişi hayvanlardan sadece damızlık vasfını yitirdiği veteriner raporu ile tescil edilen büyük ve küçük baş hayvanların pazara girişine izin verileceği bildirildi.
TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin bakanlığın web sayfasında yer aldığı, bu bilgilere-devlet üzerinden de ulaşılabildiğini kaydeden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü ü Ali Doğru, "Genel müdürlüğümüzce söz konusu bilgilerin sorgulanabileceği "HaySag" isimli mobil uygulama geliştirilmiştir. Kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar ile söz konusu web sayfası ve mobil uygulama hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan kurban rehberi için https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ adresine girilebilir" dedi.
(HK-MŞ)

21.08.2017 12:14:08 TSI
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