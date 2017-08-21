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Bilgehanelerde coşkulu final



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmete sunduğu Bilgehanelerde eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları yıl sonu programıyla coşkulu bir final gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmete sunduğu Bilgehanelerin yıl sonu programı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde Bilgehane öğrencileri tarafından hazırlanan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Müze ve Kütüphaneler Şube Müdürü Hasan Yaşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in destekleriyle yeni bir eğitim modeli olarak başlatılan Bilgehaneler'in güzel bir yıl sonu etkinliği ile sona erdiğini söyledi. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, yaz aylarını tatilde, sokaklarda oyun oynayarak geçirmek yerine böyle güzel etkinliklerle geçiren öğrencilere ve anne-babalarına ve kendilerine destek olan öğretmenlere teşekkür etti. Program, Bilgehane öğrencilerinin eğitimleri boyunca öğrendikleri ilahiler, hadis ve sure okumaları ile tanıtım filminin gösterimi ile sona erdi. Etkinlik sonunda Yaşar ile Büyükmanav, düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları verilirken, ayrıca Bilgehaneler'deki en başarılı üç öğrenciye de bisiklet hediye edildi.

(AH-Y)



21.08.2017 12:26:31 TSI

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