ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağı da yenilendi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:26
Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağı da yenilendi
Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağı da yenilendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke taşı yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 3 sokağın parke taşları yenilenerek yol halkın kullanıma açıldı.
Şehrin birçok yerinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların parke taşlarını yenilemeye devam eden Turgutlu Belediyesi, çalışmalar kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağını yeniledi. Vardar Sokak, Menekşe Sokak ve Yaka Sokak üzerinde yaklaşık 750 metrekare parke taşı döşenirken, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğinin altını çizen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Sahadaki personellerimiz şehrimizin dört bir yanında çalışıyor. Yıllardır üzerine gidilmemiş alt yapıdaki yenilenmemiş ve ayrıca doğalgaza kavuşan sokaklarımızda bir daha kazıya gerek kalmayacak yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalarda Kurtuluş Mahallesi'nin 3 sokağını da yenilemiş halde vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
(AY-Y)

21.08.2017 12:29:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yeni yetenekler
YEREL

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR ALTYAPISINDAN YENİ YETENEKLER
Jandarma'dan kurban uyarısı:
YEREL

JANDARMA'DAN KURBAN UYARISI:
Ahmetli'nin gasilhanesinde sona yaklaşıldı
YEREL

AHMETLİ'NİN GASİLHANESİNDE SONA YAKLAŞILDI
İşaret dilini öğrenerek engelleri aşıyorlar
YEREL

İŞARET DİLİNİ ÖĞRENEREK ENGELLERİ AŞIYORLAR
Manisalı 11 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta forma giyecek
YEREL

MANİSALI 11 YAŞINDAKİ OYUNCU BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYECEK
Yunusemre'de ova yolları düzenleniyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE OVA YOLLARI DÜZENLENİYOR
Dünya şampiyonları altın ile ödüllendirildi
YEREL

DÜNYA ŞAMPİYONLARI ALTIN İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Ahmetli'nin altyapısı yenilendi
YEREL

AHMETLİ'NİN ALTYAPISI YENİLENDİ
Gördes AAT su alımına hazır
YEREL

GÖRDES AAT SU ALIMINA HAZIR
Kula'da öğrenci servislerine denetleme
YEREL

KULA'DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETLEME