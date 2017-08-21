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AK Parti okul inceledi

- AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar:

- "Eğitime verdiğimiz destek devam edecek"



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DİYARBAKIR (İHA) - Bir grup parti yöneticisi ile birlikte bir okulda incelemelerde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, eğitime verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, İl Başkan Yardımcısı Necla Uysan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Akar, okulların taleplerine imkanlar doğrultusunda her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirterek, eğitime verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti. Okul idarecileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini anlatan Akar, "Yapabileceğimiz şeyleri konuşuyoruz. Okulların fiziki yapısı ve eğitim öğretimdeki çalışmaları hakkında okul idarecileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Eğitime önem veriyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Gelişen büyüyen Türkiye'nin yolu eğitimden geçmektedir. Eğitim kurumlarını ziyaret ediyoruz. Eğitimin her kademesinde kalitenin yükselmesi için elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalışacağız. Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bizleri misafir eden okul idarecilerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA-MP-Y)



21.08.2017 12:33:43 TSI

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