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Seka Tüneli'ne yeni aydınlatma sistemi yapılıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Tüneli'nin ışıklandırma sistemini tamamen yeniliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Seka Tüneli'nde aydınlatma yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda tünel gece 24.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılıyor. UKOME kararı doğrultusunda 15 Ağustos'ta başlayan çalışmanın 15 Eylül'de tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar gece saat 24.00'te trafiğin kesilmesiyle başlıyor. Ulaşım bu saatlerde alternatif ve yan yollara aktarılarak sağlanıyor. Tünelin her iki tarafında da yenileme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Trafik Polisleri de destek veriyor.

Her iki yönde de çift taraflı olarak revize edilecek eski aydınlatma sisteminin tamamı sökülüyor. Sağlı ve sollu olmak üzere çift taraflı aydınlatmanın bulunacağı tünelde, 4 bin metre kablo çekilecek. Tünel 440 adet armatür kullanılarak aydınlatılacak. Çalışmalar sonrasında tünel otomasyon sistemine bağlı olarak çalışacak. Gün ışığının derecesine göre ışık miktarının ayarlanacağı tünelde, ayrıca elektrik kesintisine karşı 200 adet acil aydınlatma bulunacak.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 13:06:12 TSI

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