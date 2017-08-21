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Yozgat'ta araba fiyatına kurbanlık boğa alıcısını bekliyor



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Yozgat canlı hayvan pazarında satışa çıkarılan bir ton 50 kilogram ağırlığındaki tosun 18 bir TL'ye alıcısını bekliyor.

Devasa cüssesiyle görenleri şaşırtan 'Kıvırcık' isimli tosun otomobil fiyatına satışa sunuluyor. Yozgat'ın Kızıltepe köyünde büyük bir özenle beslediği 'Kıvırcık' isimli tosununun Yozgat'ta eşi benzeri olmadığını söyleyen besici Mehmet Yıldız,"Tosunum bir araba parası değerinde 18 bin lira. Bir ton 50 kilogram civarında. Tosunumun ismi Kıvırcık. Tosunumu 18 bin liranın altına vermiyorum. Müşterisi çok ama anlaşamıyoruz" dedi.

Diğer yandan vatandaşları kurban alırken dikkat etmeleri konusunda uyaran canlı hayvan pazarı Veteriner Hekimi Erdoğan Sedef ise vatandaşların, hayvanların kulak küpelerinin olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Sedef,"Ayrıca sevk ve sağlık raporlarını istesinler ve kontrol edilsin. Bu tür hayvanlar aşıları yapılmış muayene edilmiş kontrolleri yapılmış hayvanlardır. Bunun dışında da vatandaşların yapabilecekleri kontroller var. Hayvanın dış görünüşü itibariyle kıllarının mat olmaması parlak ve canlı olması lazım. Anüsten, ağız ve burundan pis kokulu akar olmaması lazım. Ayrıca vücudun herhangi bir yerinde apse benzeri şişlikler olmaması lazım. Bu konularda biz de vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bunun dışında bilindiği üzere kör, topal, kulağı kesik, kuyruğu kopuk hayvanlar da kurban olmuyor. Vatandaşlarımızın bunlara da dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

(BMG-UY-Y-)



21.08.2017 13:10:04 TSI

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