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Aydın AK Parti'de temayül heyecanı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapılıyor. Temayül yoklaması ile AK Parti Aydın teşkilatının görüşleri anket ve yüz yüze görüşme ile alınıyor.

AK Parti Aydın İl Binasında, AK Parti 2. Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ömer Ünal ve Aydın İl Koordinatörü AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un katılımı ile temayül yoklaması yapılarak partililerin görüşü alınırken, teşkilat mensupları il başkanı olarak görmek istedikleri kişiler için sandık başına gittiler.

AK Parti 2. Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ömer Ünal, AK Parti Aydın İl Başkanlığı için sözü olan herkesi dinleyeceklerini ifade ederek, "Bugün Aydın İl Koordinatörümüz AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Aydın'da il başkanlığı için temayül yoklaması yapıyoruz. Bu temayülde eski yeni milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, ana kadememizin tüm üyeleri yedekleriyle beraber, mahalle başkanları belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve Aydın'da sözü olan söz söylemek isteyen sivil toplum kuruluşu başkanlarımız hepsi ile tek tek görüşeceğiz. Bu görüşmeyi iki şekilde yapıyoruz. Birincisi anket usulü, ikincisi yüz yüze mülakat şekliyle yapıyoruz. Bu değerlendirmenin bir bölümünü oluşturuyor. Ardından yine Ankara'da bununla ilgili farklı yöntemlerle Aydın'a kim il başkanı olsun noktasında çalışmamız olacak. 2019 ülkemiz ve AK Parti açısından çok önemli. 2019'da çok önemli iki büyük seçim yaşayacağız. Bunlardan bir tanesi Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler. İkincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaya geçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ve meclisin seçimi de gerçekleşmiş olacak. Gönlümüzün arzu ettiği, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatı olan, her ilde bizi gerek 2019 Mart ayındaki seçimlerde, gerekse Kasım'daki seçimlerde en üst seviyeye taşıyacak olan il başkanlarını, ilçe başkanlarını ve yönetimlerini teşkil ettirmek. Ve bunun içindir ki gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Değişiklik olacak il ve ilçelerde temayüller yapılıyor. Bugünde Aydın ilimizin temayülünü akşama kadar bitireceğiz. Bitiremezsek yarında devam edeceğiz. Ama netice itibari ile sözü olan bu konuda kanaati olan herkesi geniş bir katılımla dinlemek istiyoruz. Bizde bu çalışmayı bitirip Ankara'ya döneceğiz ve tabi ki diğer çalışmalarla beraber Cumhurbaşkanımızın huzuruna Aydın'ı temsil edecek asgari üç veya dört adayımızı çıkartmış olacağız" dedi.

(OD-MB-Y)



21.08.2017 13:40:41 TSI

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