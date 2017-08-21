ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Aydın AK Parti'de temayül heyecanı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:37
Aydın AK Parti'de temayül heyecanı
Aydın AK Parti'de temayül heyecanı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapılıyor. Temayül yoklaması ile AK Parti Aydın teşkilatının görüşleri anket ve yüz yüze görüşme ile alınıyor.
AK Parti Aydın İl Binasında, AK Parti 2. Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ömer Ünal ve Aydın İl Koordinatörü AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un katılımı ile temayül yoklaması yapılarak partililerin görüşü alınırken, teşkilat mensupları il başkanı olarak görmek istedikleri kişiler için sandık başına gittiler.
AK Parti 2. Bölge Koordinatörü Teşkilat Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ömer Ünal, AK Parti Aydın İl Başkanlığı için sözü olan herkesi dinleyeceklerini ifade ederek, "Bugün Aydın İl Koordinatörümüz AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile birlikte Aydın'da il başkanlığı için temayül yoklaması yapıyoruz. Bu temayülde eski yeni milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları, ana kadememizin tüm üyeleri yedekleriyle beraber, mahalle başkanları belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve Aydın'da sözü olan söz söylemek isteyen sivil toplum kuruluşu başkanlarımız hepsi ile tek tek görüşeceğiz. Bu görüşmeyi iki şekilde yapıyoruz. Birincisi anket usulü, ikincisi yüz yüze mülakat şekliyle yapıyoruz. Bu değerlendirmenin bir bölümünü oluşturuyor. Ardından yine Ankara'da bununla ilgili farklı yöntemlerle Aydın'a kim il başkanı olsun noktasında çalışmamız olacak. 2019 ülkemiz ve AK Parti açısından çok önemli. 2019'da çok önemli iki büyük seçim yaşayacağız. Bunlardan bir tanesi Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler. İkincisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaya geçecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ve meclisin seçimi de gerçekleşmiş olacak. Gönlümüzün arzu ettiği, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatı olan, her ilde bizi gerek 2019 Mart ayındaki seçimlerde, gerekse Kasım'daki seçimlerde en üst seviyeye taşıyacak olan il başkanlarını, ilçe başkanlarını ve yönetimlerini teşkil ettirmek. Ve bunun içindir ki gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. Değişiklik olacak il ve ilçelerde temayüller yapılıyor. Bugünde Aydın ilimizin temayülünü akşama kadar bitireceğiz. Bitiremezsek yarında devam edeceğiz. Ama netice itibari ile sözü olan bu konuda kanaati olan herkesi geniş bir katılımla dinlemek istiyoruz. Bizde bu çalışmayı bitirip Ankara'ya döneceğiz ve tabi ki diğer çalışmalarla beraber Cumhurbaşkanımızın huzuruna Aydın'ı temsil edecek asgari üç veya dört adayımızı çıkartmış olacağız" dedi.
(OD-MB-Y)

21.08.2017 13:40:41 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Altınkum Plaj Festivali düzenliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ALTINKUM PLAJ FESTİVALİ DÜZENLİYOR
Bozdoğan'da su sorunu yaşanmayacak
YEREL

BOZDOĞAN'DA SU SORUNU YAŞANMAYACAK
Nazilli'de genç yetenekler sertifikalarını aldı
YEREL

NAZİLLİ'DE GENÇ YETENEKLER SERTİFİKALARINI ALDI
İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ SAĞLIK LİSESİYLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Alo Salça' hattını kurdu, kadınları çileden kurtardı
YEREL

ALO SALÇA' HATTINI KURDU, KADINLARI ÇİLEDEN KURTARDI
0 bin kişi aynı anda piknik yapacak
YEREL

0 BİN KİŞİ AYNI ANDA PİKNİK YAPACAK
Germencik yıldızlara ev sahipliği yapacak
YEREL

GERMENCİK YILDIZLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'da kan bağışı kampanyası sürüyor
YEREL

AYDIN'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI SÜRÜYOR
Aydın'da market çalışanlarına &quot;Güvenilir Gıda&quot; konulu eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA MARKET ÇALIŞANLARINA "GÜVENİLİR GIDA" KONULU EĞİTİM VERİLDİ
ADÜ'den &quot;Kuraklığa Tolerant Pamuk Islahı&quot; projesi
YEREL

ADÜ'DEN "KURAKLIĞA TOLERANT PAMUK ISLAHI" PROJESİ
Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA 'SOSYAL GÜVENLİK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Didim'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

DİDİM'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Didim'de 1'i çocuk 2 kişi boğularak can verdi
YEREL

DİDİM'DE 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ
Bu gelenek Dede Korkut'tan bu yana devem ediyor
YEREL

BU GELENEK DEDE KORKUT'TAN BU YANA DEVEM EDİYOR
Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak
YEREL

AYDIN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAK
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KUŞADASI'NDAKİ TARİHİ MERKEZLERE ZİYARET
Aydın'a 3 yeni kaymakam ve 3 vali yardımcısı atandı
YEREL

AYDIN'A 3 YENİ KAYMAKAM VE 3 VALİ YARDIMCISI ATANDI
Nysa Antin Kenti kazıları için iş dünyasından destek bekleniyor
YEREL

NYSA ANTİN KENTİ KAZILARI İÇİN İŞ DÜNYASINDAN DESTEK BEKLENİYOR
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL

HAYVAN HIRSIZLARI JANDARMADAN KAÇAMADI