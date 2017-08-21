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Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak



BURSA (İHA) - Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak.

Bursa'da şehrin en büyük su dağıtımını yapan C1 vanasında oluşan arıza nedeniyle şehre su dağıtımı kesildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi(BUSKİ) ekipleri oluşan arızayı çözmek için çalışmalara başlarken Bursa'da pazar günü 00.00 ile 13.00 arası Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 30 mahallesinde suların kesik olacağını bildirdi. BUSKİ ekipleri oluşan arızayı gidermek için seferber olurken arızanın ön görülen süreden önce giderilmeye çalışılıyor.

Osmangazi ilçesinde Çekirge, Hamzabey, Kocacanip, Osmangazi, Reyhan, Tuzpazarı, Şehreküstü, Tahtakale, Nalbantoğlu, Alacamescit, Kayhan, Hocaalizade mahallelerinde Yıldırım ilçesinde ise Yeşil, Kurtoğlu, Meydancık, Hocataşkın, Emirsultan, Davutkadı, Hacıseyfettin, Mehmet Akif Ersoy, Baruthane, Yediselviler, Eğitim, Değirmenlikızık, Selçukbey, Siteler, Mimar Sinan, Güllük, Yeşilyayla, Sinandede Mahallelerinde pazar günü 00.00 ile 13.00 arası kesinti olacak.



21.08.2017 13:49:35 TSI

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