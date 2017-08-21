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Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin şehrin kurumlarıyla birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek amaçlarının Erzurum'a ve bölgeye katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Nitelikli bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu da vurgulayan Çomaklı, Başkan Eroğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Üniversitelerin şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde lokomotif görevi üstlenecek kurumların başında geldiğini dile getiren Eroğlu, Atatürk Üniversitenin bu görevi layıkıyla yerine getirdiğini gördüklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Rektör Çomaklı, Başkan Eroğlu'na Atatürk Üniversitesi yayınları ve Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese minyatürü hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 13:51:53 TSI

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